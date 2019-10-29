На Приморском кольце такси врезалось в ограждение и «Мерседес»
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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На Приморском кольце водитель такси спровоцировала аварию с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД,
30-летняя водитель такси превысила скорость, не справилась с управлением и врезалась в дорожное ограждение. После этого автомобиль отбросило на проезжающий «Мерседес».
В результате столкновения 39-летняя водитель «Мерседеса» получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU