29-летняя калининградка получила 6 лет колонии за продажу карфентанила
.Фото: Александр Подгорчук
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В Гурьевском районе осудили местную жительницу за попытку продать карфентанил. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.
В апреле этого года 29-летняя женщина пыталась продать 0,069 гр. карфентанила за 1500 рублей. В ходе обыска в ее квартире обнаружили еще 42 свертка массой 0,42 гр.
На суде злоумышленница заявила, что нашла наркотики «недалеко от дома» и решила продать, чтобы улучшить свое материальное положение.
Суд приговорил ее к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU