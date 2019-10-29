На конкурс «Лидеры России 2020» поступило больше 1,5 тыс заявок из Калининградской области

СЕГОДНЯ 14:59 2019-10-29T15:01:28+03:00

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Жители Калининградской области проявили активность при подаче заявок на конкурс управленцев «Лидеры России 2020». Наш регион вошел в топ-3 по количеству желающий поучаствовать в состязании (1 639 заявок). Впереди только Санкт-Петербург (18 513 заявок) и Ленинградская область (1 777 заявок). Об этом сообщил руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

Всего с момента старта заявочной кампании на конкурс управленцев «Лидеры России» подано 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира.

- Мы связываем увеличение количества заявок и с введением в третьем сезоне отдельных специализаций в дополнение к основному конкурсу. Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» – 61 732 регистраций, 22 272 подано на трек «Наука» и 9 745 – на специализацию «Здравоохранение». – отметил Алексей Комиссаров.

Регистрация завершилась 27 октября, следом стартует дистанционный этап.

Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU