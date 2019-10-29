В Янтарном за присвоение денег задержали начальницу отделения почты

СЕГОДНЯ 15:06 2019-10-29T15:08:34+03:00

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В Янтарном задержали начальницу отделения почты по подозрению в присвоении денег. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Как было установлено, 28-летняя начальница при поступлении в отделение почтовых отправлений с наложенным платежом осуществляла выдачу посылок адресатам, с которых брала деньги для осуществления перевода наложенного платежа, однако операцию по приёму перевода не проводила, а деньги присваивала себе.

Сообщается, что таким образом злоумышленница присвоила свыше 250 тысяч рублей. Ее уже уволили, а также завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершённые лицом с использованием служебного положения».

ИСТОЧНИК KP.RU