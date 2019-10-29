2019-10-29T15:08:34+03:00
Общество

В Янтарном за присвоение денег задержали начальницу отделения почты

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Янтарном задержали начальницу отделения почты по подозрению в присвоении денег. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Как было установлено, 28-летняя начальница при поступлении в отделение почтовых отправлений с наложенным платежом осуществляла выдачу посылок адресатам, с которых брала деньги для осуществления перевода наложенного платежа, однако операцию по приёму перевода не проводила, а деньги присваивала себе.

Сообщается, что таким образом злоумышленница присвоила свыше 250 тысяч рублей. Ее уже уволили, а также завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершённые лицом с использованием служебного положения».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде покажут форму военных моряков и летчиков
«Забрал всю мелочь»: В Правдинске задержали подозреваемого в грабеже школьницы
Опубликованы площадки проведения Большого этнографического диктанта в Калининградской области
В Багратионовске с начальника отделения почты взыскали свыше 500 тыс рублей недостачи
В Калининградском зоопарке гигантских попугаев заселили в «Дом птиц»
На конкурс «Лидеры России 2020» поступило больше 1,5 тыс заявок из Калининградской области
29-летняя калининградка получила 6 лет колонии за продажу карфентанила
На Приморском кольце такси врезалось в ограждение и «Мерседес»
В полиции сообщили подробности смертельного ДТП под Зеленоградском
Под Калининградом в лобовом ДТП погибла пассажирка «Опеля»
В Калининграде на Южном обходе сбили 17-летнюю девушку
В Калининграде рыбак выловил карпа размером с кабана
В Калининграде 67 спортсменов получили стипендии главы города и совета депутатов
Уголовные дела против калининградского эколога Александры Королевой не закрыты, несмотря на уплату штрафов
В Малом Исаково построят комплекс со спортклубом для игры в настольный теннис
В Калининграде в течение дня не будет электричества на восьми улицах
Владимир Путин проведет в Калининграде заседание Госсовета
Исследование: Работодатели в Калининграде предлагают инженерам зарплату в 37,5 тыс рублей
С 1 ноября изменится расписание движения «дачных» поездов в Калининградской области
На польской границе задержали калининградца с поддельными правами
Очевидцы: В ДТП на старой зеленоградской трассе погиб водитель внедорожника
В Калининграде в гараже сгорел микроавтобус «Seat»
В Зеленоградском районе собрали рекордный урожай зерновых
Прокуратура выявила нарушения сроков капремонта ул. Горького в Калининграде
Калининградские спортсмены завоевали бронзу этапа Кубка мира по акробатическому рок-н-роллу
Мстительный калининградец повредил машину бывшей жены и ее нового сожителя