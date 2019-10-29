В Калининградском зоопарке гигантских попугаев заселили в «Дом птиц»

СЕГОДНЯ 15:07 2019-10-29T15:07:51+03:00

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В Калининградском зоопарке – новоселье. Всю шумную компанию гигантских ар переселили в Дом тропических птиц. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка. Попугаем транспортировали аккуратно сначала в переносках в машине, а потом - на руках.

«В переносках арам совсем не понравилось. Зато в новом Доме понравилось очень. Коллектив быстро освоился и... впервые почувствовал кайф настоящего полета!», - говорится в сообщении.

Реконструкцию исторического объекта «Львятник» под Дом тропической птицы завершили этим летом. Новый объект предполагает возможность свободного полета для крупных попугаев, совместное содержание тропических птиц с экзотическими животными – трубкозубами, броненосцами, агути. Кроме того, у посетителей будет возможность покормить мелких попугаев.

ИСТОЧНИК KP.RU