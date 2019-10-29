В Багратионовске с начальника отделения почты взыскали свыше 500 тыс рублей недостачи

СЕГОДНЯ 15:38 2019-10-29T15:38:17+03:00

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В Багратионовском районе с начальника отделения почты взыскали недостачу. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Летом прошлого года в отделении почты провели инвентаризацию и выявили недостачу в размере 550 тысяч рублей. Начальница не смогла объяснить отсутствие денег, однако пообещала возместить ущерб, но выплатила только 16 тысяч.

Суд установил, что женщина ненадлежащим образом выполняла возложенные на нее должностные обязанности, и взыскал с нее материальный ущерб в размере 534 406,38 рублей и уплаченную гос пошлину в размере 8 545 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU