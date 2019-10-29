2019-10-29T15:38:17+03:00
Общество

В Багратионовске с начальника отделения почты взыскали свыше 500 тыс рублей недостачи

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Багратионовском районе с начальника отделения почты взыскали недостачу. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Летом прошлого года в отделении почты провели инвентаризацию и выявили недостачу в размере 550 тысяч рублей. Начальница не смогла объяснить отсутствие денег, однако пообещала возместить ущерб, но выплатила только 16 тысяч.

Суд установил, что женщина ненадлежащим образом выполняла возложенные на нее должностные обязанности, и взыскал с нее материальный ущерб в размере 534 406,38 рублей и уплаченную гос пошлину в размере 8 545 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде покажут форму военных моряков и летчиков
«Забрал всю мелочь»: В Правдинске задержали подозреваемого в грабеже школьницы
Опубликованы площадки проведения Большого этнографического диктанта в Калининградской области
В Калининградском зоопарке гигантских попугаев заселили в «Дом птиц»
В Янтарном за присвоение денег задержали начальницу отделения почты
На конкурс «Лидеры России 2020» поступило больше 1,5 тыс заявок из Калининградской области
29-летняя калининградка получила 6 лет колонии за продажу карфентанила
На Приморском кольце такси врезалось в ограждение и «Мерседес»
В полиции сообщили подробности смертельного ДТП под Зеленоградском
Под Калининградом в лобовом ДТП погибла пассажирка «Опеля»
В Калининграде на Южном обходе сбили 17-летнюю девушку
В Калининграде рыбак выловил карпа размером с кабана
В Калининграде 67 спортсменов получили стипендии главы города и совета депутатов
Уголовные дела против калининградского эколога Александры Королевой не закрыты, несмотря на уплату штрафов
В Малом Исаково построят комплекс со спортклубом для игры в настольный теннис
В Калининграде в течение дня не будет электричества на восьми улицах
Владимир Путин проведет в Калининграде заседание Госсовета
Исследование: Работодатели в Калининграде предлагают инженерам зарплату в 37,5 тыс рублей
С 1 ноября изменится расписание движения «дачных» поездов в Калининградской области
На польской границе задержали калининградца с поддельными правами
Очевидцы: В ДТП на старой зеленоградской трассе погиб водитель внедорожника
В Калининграде в гараже сгорел микроавтобус «Seat»
В Зеленоградском районе собрали рекордный урожай зерновых
Прокуратура выявила нарушения сроков капремонта ул. Горького в Калининграде
Калининградские спортсмены завоевали бронзу этапа Кубка мира по акробатическому рок-н-роллу
Мстительный калининградец повредил машину бывшей жены и ее нового сожителя