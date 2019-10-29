Опубликованы площадки проведения Большого этнографического диктанта в Калининградской области
.Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В пятницу, 1 ноября, жители Калининградской области смогут написать Большой этнографический диктант. Мероприятие приурочено ко Дню народного единства.
Для проведения Этнографического диктанта подготовлено 44 площадки в 21 муниципалитете. выбрать площадку можно здесь.
Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов – 20 общего характера и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам даётся 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.
ИСТОЧНИК KP.RU