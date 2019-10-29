«Забрал всю мелочь»: В Правдинске задержали подозреваемого в грабеже школьницы
В Правдинском районе полицейские задержали подозреваемого в грабеже школьницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел на улице Набережной. К девочке подошел мужчина и угрожающим тоном потребовал отдать все наличные деньги. Забрав всю имеющуюся у школьницы мелочь, после чего скрылся.
Сотрудники уголовного розыска довольно быстро смогли установить личность нападавшего и задержать его. Им оказался 31-летний житель одного из поселков.
На него завели уголовное дело, за «мелочный» грабеж мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU