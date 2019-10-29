В Калининграде покажут форму военных моряков и летчиков

СЕГОДНЯ 15:49 2019-10-29T15:51:09+03:00

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На выставке, которая откроется 30 октября в павильоне «Куб воды», покажут образцы формы и элементы обмундирования российских военных моряков подводного и надводного флотов, морских летчиков, гидрографов. Кроме того, будут представлены модели новейших боевых кораблей и самолетов.

Как рассказали в музее, украшением выставки станет личная коллекция предметов флотского обмундирования, собранная писателем Евгением Гришковцом. В собрании драматурга – 25 фуражек и бескозырок из 18 стран мира.

Экспозиция приурочена к Дню основания военно-морского флота России.

ИСТОЧНИК KP.RU