В Калининграде покажут форму военных моряков и летчиков
На выставке, которая откроется 30 октября в павильоне «Куб воды», покажут образцы формы и элементы обмундирования российских военных моряков подводного и надводного флотов, морских летчиков, гидрографов. Кроме того, будут представлены модели новейших боевых кораблей и самолетов.
Как рассказали в музее, украшением выставки станет личная коллекция предметов флотского обмундирования, собранная писателем Евгением Гришковцом. В собрании драматурга – 25 фуражек и бескозырок из 18 стран мира.
Экспозиция приурочена к Дню основания военно-морского флота России.
ИСТОЧНИК KP.RU