Зимой федеральные трассы в области будут очищать 56 единиц техники

СЕГОДНЯ 16:50 2019-10-29T16:50:57+03:00

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Предстоящей зимой для очистки федеральных дорог в Калининградской области будет задействовано 56 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора.

«Это комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, роторные снегоочистители, экскаваторы, погрузчики, бульдозеры. Подрядные организации уже переведены на зимний режим работы, обеспечено круглосуточное дежурство ответственных работников и готовность техники для оперативного принятия мер по ликвидации зимней скользкости и снегоочистке», - отметили в Росавтодоре.

Для обработки дорог уже заготовлено 1,798 тыс. кубометров песка, 1,902 тыс. тонн песко-соляной смеси, 4,401 тыс тонн соли с антислеживателем.

«Дважды в сутки дорожники получают информацию синоптиков. Это двенадцатичасовые прогнозы погоды, включая данные о прогнозируемом начале снегопада и его интенсивности по районам области, предупреждения о неблагоприятных погодных явлениях. Также на федеральных трасах в Калининградской области действует пять метеостанций: две – на дороге А-216 и три – на А-229. Все полученные с них данные передаются обслуживающим дороги подрядным организациям. Своевременное получение информации об изменении погоды позволяет дорожникам своевременно принять меры для обеспечения бесперебойного проезда», - добавили в пресс-службе федерального агентства.

ИСТОЧНИК KP.RU