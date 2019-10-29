В Калининграде до 8 ноября не будет уличного освещения на острове Октябрьский
.Фото: мэрия Калининграда
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На острове Октябрьский в Калининграде до конца следующей недели не будет работать уличное освещение. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 8 ноября на Острове будут проводиться работы по переносу высоковольтной кабельной линии.
До этого времени не будут работать светоточки на набережной Ветеранов, Парадной набережной, Солнечном бульваре и подъездных путях к стадиону «Калининград».
ИСТОЧНИК KP.RU