В Калининграде до 8 ноября не будет уличного освещения на острове Октябрьский

СЕГОДНЯ 17:10 2019-10-29T17:10:53+03:00

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На острове Октябрьский в Калининграде до конца следующей недели не будет работать уличное освещение. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 8 ноября на Острове будут проводиться работы по переносу высоковольтной кабельной линии.

До этого времени не будут работать светоточки на набережной Ветеранов, Парадной набережной, Солнечном бульваре и подъездных путях к стадиону «Калининград».

ИСТОЧНИК KP.RU