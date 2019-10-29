Калининградец сменил фамилию, чтобы не платить штраф за контрабанду сигарет в Польше
.Фото: Варминьско-Мазурский отдел пограничной службы
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Жителя Калининградской области некоторое время назад задержали в Польше за контрабанду сигарет. Суд в Бартошице оштрафовал злоумышленника на 12 тысяч злотых, однако житель региона и не думал оплачивать штраф.
Более того, как сообщает пресс-служба Варминиско-Мазурского отдела пограничной службы, в минувшую субботу мужчина решил попасть в Польшу, при этом, продемонстрировав паспорт с новыми личными данными.
В польской пограничной службе отметили, что «этот трюк ему не удался». Мужчине пришлось на месте заплатить штраф, чтобы продолжить свою поездку.
ИСТОЧНИК KP.RU