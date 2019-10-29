Власти перенесли запуск энергоблоков Приморской ТЭС под Светлым

СЕГОДНЯ 18:06 2019-10-29T18:06:49+03:00

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Правительство РФ перенесло сроки запуска энергоблоков Приморской ТЭС в районе Светлого. Об этом сообщается в распоряжении кабмина, опубликованном на портале правовой информации.

Первый блок угольной теплоэлектростанции планировалось запустить уже 31 декабря этого года. Новая дата поставки мощности – 1 августа 2020 года. Также перенесены сроки запуска второго и третьего энергоблоков – на 1 сентября и 1 декабря 2020 года.

«В связи с рядом причин - потребовались дополнительные работы по подготовке площадки ТЭС, а также в связи с изменением природоохранного законодательства потребовалось проведение дополнительных экологических экспертиз», - сказал ТАСС официальный представитель «Интер РАО», комментируя перенос сроков запуска энергоблоков Приморской ТЭС.

Напомним, Приморская ТЭС мощностью 195 МВт будет состоять из трех паросиловых установок единичной мощностью генерирующего оборудования 65 МВт. Основным топливом для станции будет уголь, что позволит диверсифицировать топливный баланс калининградской энергосистемы для снижения энерготехнологической зависимости от поставок природного газа.

ИСТОЧНИК KP.RU