В Нестеровском районе из магазина изъяли 550 бутылок «левого» алкоголя

СЕГОДНЯ 18:12 2019-10-29T18:12:43+03:00

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В Нестеровском районе полицейские изъяли из торговой точки крупную партию нелицензированного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Порядка 550 бутылок было обнаружено в магазине на автодороге Калининград-Нестеров-Госграница. Директор магазина хранил и продавал алкоголь без соответствующей лицензии.

На 59-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконные хранение и розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенные в крупном размере». Ему грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU