В Нестеровском районе из магазина изъяли 550 бутылок «левого» алкоголя
В Нестеровском районе полицейские изъяли из торговой точки крупную партию нелицензированного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Порядка 550 бутылок было обнаружено в магазине на автодороге Калининград-Нестеров-Госграница. Директор магазина хранил и продавал алкоголь без соответствующей лицензии.
На 59-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконные хранение и розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенные в крупном размере». Ему грозит до трех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU