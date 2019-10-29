Берегоукрепление в Светлогорске: самосвалы в темноте сгружают валуны в открытое море

СЕГОДНЯ 18:23 2019-10-29T18:43:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Светлогорске в эти дни (и даже темные вечера) продолжаются работы по берегоукреплению. В редакцию "КП" пришел ролик от подписчика, где видно, как, несмотря на позднее время суток, тяжелые самосвалы сгружают камни прямо в открытое море.

Подписчик сообщает, что работы активизировались в последние дни и это может быть связано со скорым приездом в Калининградскую область президента России Владимира Путина.

Напомним, глава государства в четверг, 31 октября, проведет в регионе совещание Госсовета. Не исключено, что важное мероприятие пройдет расположенном в Светлогорске театре эстрады "Янтарь Холл".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/740851" frameborder="0"></iframe> Берегоукрепление в Светлогорске.Предоставлено "Комсомолке"

ИСТОЧНИК KP.RU