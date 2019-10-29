Берегоукрепление в Светлогорске: самосвалы в темноте сгружают валуны в открытое море
В Светлогорске в эти дни (и даже темные вечера) продолжаются работы по берегоукреплению. В редакцию "КП" пришел ролик от подписчика, где видно, как, несмотря на позднее время суток, тяжелые самосвалы сгружают камни прямо в открытое море.
Подписчик сообщает, что работы активизировались в последние дни и это может быть связано со скорым приездом в Калининградскую область президента России Владимира Путина.
Напомним, глава государства в четверг, 31 октября, проведет в регионе совещание Госсовета. Не исключено, что важное мероприятие пройдет расположенном в Светлогорске театре эстрады "Янтарь Холл".
Берегоукрепление в Светлогорске.Предоставлено "Комсомолке"
ИСТОЧНИК KP.RU