2019-10-29T19:24:10+03:00
Происшествия

Калининградец перерезал горло своей гражданской жене

По ходатайству следствия убийце избрана мера пресечения в виде ареста
Игорь ОРЕХОВ
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Неманский городской суд удовлетворил просьбу следователя Советского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Калининградской области о заключении под стражу местного жителя, который обвиняется в жестоком убийстве гражданской жены.

Ночью 24 октября в квартире по улице Спортивной после пьяной ссоры 36-летний неманчанин ножом перерезал своей 33-летней подруге горло. От полученного ранения несчастная скончалась на месте. Затем в жилище и вовсе произошел пожар - как считает следствие, по причине неосторожного обращения с газовым оборудованием. В ходе ликвидации возгорания пожарные и наткнулись на тело человека.

- Вину в инкриминируемом деянии подследственный признал, - сообщили в региональном СУ СКР. - В рамках расследования уголовного дела назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

О самом мужчине известно, что он нигде не работает, постоянного источника дохода не имеет, злоупотребляет спиртным. Следующие 2 месяца обвиняемый проведет в стенах следственного изолятора. В дальнейшем срок ареста может быть продлен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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