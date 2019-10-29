Суд обязал застройщика законсервировать недостроенный дом в Полесске

СЕГОДНЯ 18:35 2019-10-29T18:35:24+03:00

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В Полесске суд обязал застройщика законсервировать объект незавершенного строительства. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Компания «Строй-Легко» с 2014 года строила трехэтажный дом на пер. Шевчука, однако сейчас степень готовности дома составляет около 30%. Более того, последние шесть месяцев работы на объекты и вовсе нет велись, что является основанием для принятия решения о консервации объекта капитального строительства.

В результате Полесский районный суд обязал ООО «Строй-Легко» в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу установить ограждение и физическую охрану стройплощадки.

ИСТОЧНИК KP.RU