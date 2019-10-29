2019-10-29T18:39:17+03:00
Общество

В Багратионовском районе из ручья подняли памятник погибшим в Первой Мировой войне

На валуне выбито восемь немецких фамилий
Иван МАРКОВ
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Памятник, обнаруженный в поселке ОсокиноПамятник, обнаруженный в поселке ОсокиноФото: vk.com
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В поселке Осокино Багратионовского городского округа из ручья выловили валун с надписями. При рассмотрении оказалось, что этот камень – памятник погибшим жителям поселка Гросс Вальдек (довоенное название Осокино – Ред.), который был установлен в 1920-х годах прошлого века.

Новость про обнаружение камня появилась во вторник вечером в группе «Форум копателей Калининграда» Вконтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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