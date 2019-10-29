В ГИБДД сообщили, на каких дорогах в области на этой неделе установят фоторадары
Региональное управление ГИБДД опубликовало места размещения передвижных комплексов автоматической фиксации Правил дорожного движения.
С 29 октября по 5 ноября фоторадары будут установлены на:
1. На 53 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской Республикой»
2. В поселке Муромское, улица Центральная, в районе дома 10, автодорога «Калининград-Зеленоградск».
3. На 26 километре автодороги «Калининград - Балтийск»
4. На 35 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской Республикой»
5. На 46 километре автодороги «Калининград-Балтийск»
6. На 4 километре автодороги «Полесск – Гвардейск – Правдинск»
7. На 22 километре автодороги «Калининград-Долгоруково»
8. На 25 километре автодороги «Советск – Гусев»
9. На 24 километре автодороги «Калининград – Полесск»
ИСТОЧНИК KP.RU