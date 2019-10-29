В ГИБДД сообщили, на каких дорогах в области на этой неделе установят фоторадары

СЕГОДНЯ 19:01 2019-10-29T19:03:34+03:00

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Региональное управление ГИБДД опубликовало места размещения передвижных комплексов автоматической фиксации Правил дорожного движения.

С 29 октября по 5 ноября фоторадары будут установлены на:

1. На 53 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской Республикой»

2. В поселке Муромское, улица Центральная, в районе дома 10, автодорога «Калининград-Зеленоградск».

3. На 26 километре автодороги «Калининград - Балтийск»

4. На 35 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской Республикой»

5. На 46 километре автодороги «Калининград-Балтийск»

6. На 4 километре автодороги «Полесск – Гвардейск – Правдинск»

7. На 22 километре автодороги «Калининград-Долгоруково»

8. На 25 километре автодороги «Советск – Гусев»

9. На 24 километре автодороги «Калининград – Полесск»

ИСТОЧНИК KP.RU