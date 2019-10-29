Лишенная прав 40-летняя калининградка устроила два ДТП за 20 минут и скрылась

СЕГОДНЯ 19:04 2019-10-29T19:04:04+03:00

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Инспекторы ГИБДД разыскали водителя, который скрылся с места двух ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В понедельник вечером на автодороге «Низовье-Константиновка» водитель «Митсубиси» выбрал небезопасный боковой интервал, врезался в «Пежо» и скрылся с места ДТП.

В этой аварии никто не пострадал, однако спустя 20 минут этот же автомобиль врезался в БМВ на автодороге «Заозерье – Заречье – Добрино – Узловое – Заливное». В аварии пострадала 25-летняя пассажирка БМВ.

Инспекторы ГИБДД установили личность водителя – за рулем была 40-летняя жительница Гурьевского района. Ранее женщину лишили прав за пьяное вождение. На нее завели административные дела за вождение без прав, оставление места ДТП и употребление спиртных напитков после совершения дорожной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU