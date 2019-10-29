Стало известно, где в Калининградской области ведущие шоу «Орел и Решка» спрятали 500 долларов

СЕГОДНЯ 20:24 2019-10-29T20:24:35+03:00

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На телеканале «Пятница!» стартовал новый сезон «Орел и Решка. Россия». Ведущие шоу Мария Миногарова и Мария Горбань побывали и в Калининградской области. Фишкой сезона стали «клады», 5 бутылок со 100-долларовыми купюрами, которые оставляют девушки в разных местах.

На этот раз деньги спрятали недалеко от озера в Янтарном, под Светлогорском, на Куршской косе и на набережной Преголи в Калининграде напротив Кафедрального собора.

- Мы в самом центре Калининграда: Кафедральный собор, лестница, река, - сказала ведущая и положила бутылку с деньгами… в дырку между ступеньками

Кроме нашего региона девушки работали над съемками нового сезона шоу в Прибайкалье, Хакасии, Алтайском, Камчатском и Краснодарских краях, на Урале, в Нижнем Новгороде, Калининграде и других городах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU