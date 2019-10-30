2019-10-30T10:12:50+03:00
Досуг

Калининградцев приглашают на бесплатную игру школьного КВН

Фестиваль-открытие 11 сезона пройдет 30 октября
Александр КАТЕРУША
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..Фото: vk.com
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В Калининграде в среду 30 октября пройдет фестиваль-открытие 11 сезона школьной лиги КВН «Золотой осьминог».

Как сообщает пресс-служба администрации города, вход на игру будет свободный. Поддержать команды можно в актовом зале школы № 57 на ул. Флотской, 6.

Школьная лига КВН существует с 2008 года, в ней участвовало более 100 команд.

С октября по май 2020 года ребята сыграют четыре игры: фестиваль-открытие, 1/4 финала, 1/2 финала, финал. Для детей будут организованы занятия школы КВН «Золотой осьминог», мастер-классы по актерскому мастерству, вокалу и хореографии.

Победитель сезона школьной лиги КВН «Золотой осьминог» получит путевку в финал Всероссийской телевизионной юниор-лиги КВН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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