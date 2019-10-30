Калининградцев приглашают на бесплатную игру школьного КВН
В Калининграде в среду 30 октября пройдет фестиваль-открытие 11 сезона школьной лиги КВН «Золотой осьминог».
Как сообщает пресс-служба администрации города, вход на игру будет свободный. Поддержать команды можно в актовом зале школы № 57 на ул. Флотской, 6.
Школьная лига КВН существует с 2008 года, в ней участвовало более 100 команд.
С октября по май 2020 года ребята сыграют четыре игры: фестиваль-открытие, 1/4 финала, 1/2 финала, финал. Для детей будут организованы занятия школы КВН «Золотой осьминог», мастер-классы по актерскому мастерству, вокалу и хореографии.
Победитель сезона школьной лиги КВН «Золотой осьминог» получит путевку в финал Всероссийской телевизионной юниор-лиги КВН.
ИСТОЧНИК KP.RU