В Калининграде два дня не будет уличного освещения на семи улицах
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В Калининграде в среду и четверг, 30 и 31 октября, будут проводиться плановые работы на электросетях с краткосрочным отключением уличного освещения. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в общей сложности будут отключены 143 светоточки по следующим адресам:
- ул. Некрасова,
- ул. Ленинградская,
- ул. Парковая аллея,
- ул. Молодежная,
- ул. Музыкальная,
- ул. Ладожская,
- территория детского сада №176,
- сквер по ул. Тельмана.
ИСТОЧНИК KP.RU