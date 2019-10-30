В Калининграде два дня не будет уличного освещения на семи улицах

СЕГОДНЯ 10:29 2019-10-30T10:29:30+03:00

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В Калининграде в среду и четверг, 30 и 31 октября, будут проводиться плановые работы на электросетях с краткосрочным отключением уличного освещения. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в общей сложности будут отключены 143 светоточки по следующим адресам:

- ул. Некрасова,

- ул. Ленинградская,

- ул. Парковая аллея,

- ул. Молодежная,

- ул. Музыкальная,

- ул. Ладожская,

- территория детского сада №176,

- сквер по ул. Тельмана.

ИСТОЧНИК KP.RU