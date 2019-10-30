В Калининградской области развернут новую авиадивизию

СЕГОДНЯ 10:35 2019-10-30T10:35:35+03:00

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Минобороны разворачивает в Калининградской области авиадивизию с высокотехнологичным штабом и пунктом управления. Формирование соединений завершится к концу года, как пишут «Известия», это является ответом на наращивание сил НАТО у российских границ.

По данным издания, в Калининградской области началось формирование 132-й смешанной авиационной дивизии. В нее войдут авиполки, оснащенные Су-24, Су-30СМ и в перспективе Су-27СМ и Су-35С.

Местом базирования соединения стал город Черняховск.

ИСТОЧНИК KP.RU