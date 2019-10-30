В Калининграде планируют открыть итальянский визовый центр
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В Калининграде планируется открыть итальянский визовый центр. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Про открытие визового центра рассказал почетный консул Италии в Калининграде Джорджио Каллегари. Сроки открытия не уточняются.
По данным пресс-службы горадминистрации, у Калининграда подписаны соглашения о сотрудничестве с тремя итальянскими городами: Форли (Forli) в 2006 году, Кальяри (Cagliari) в 2011 году, Катания (Catania) в 2017 году. В областном центре итальянский бизнес представлен ресторанами и представительством банка.
ИСТОЧНИК KP.RU