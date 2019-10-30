В Калининграде планируют открыть итальянский визовый центр

СЕГОДНЯ 10:47 2019-10-30T10:47:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде планируется открыть итальянский визовый центр. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Про открытие визового центра рассказал почетный консул Италии в Калининграде Джорджио Каллегари. Сроки открытия не уточняются.

По данным пресс-службы горадминистрации, у Калининграда подписаны соглашения о сотрудничестве с тремя итальянскими городами: Форли (Forli) в 2006 году, Кальяри (Cagliari) в 2011 году, Катания (Catania) в 2017 году. В областном центре итальянский бизнес представлен ресторанами и представительством банка.

ИСТОЧНИК KP.RU