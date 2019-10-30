В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду не будет света и воды

СЕГОДНЯ 10:57 2019-10-30T10:57:48+03:00

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В Калининграде в среду, 30 октября, в течение дня не будет электричества в домах на 14-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Пушкина 1-11, 11а, пр-т Мира 61, 63а, ул. Е. Ковальчук 3-9, 3а-7а, ул. Минина и Пожарского 2, 3, 6, 11а, 16, пр-т Победы 2-8.

До 18 часов электричество отключено на ул. Некрасова 2, 8-24, 9-11, 15, 17-17а, 18а, 19-23, ул. Тельмана 46-46а, 70, ул. Озерная 27-31, 30, 34, ул. Ленинградская 23-25, 23а, 26-30, 31, 32-34, 35-37, 38, 42-44, 44а, 50-54, ул. Л. Толстого 3а, 5, 5а, 5б, 6, 12-14, ул. Лескова 3-15, 12-26, 24а, 24б, 24в, 30-36, 36а, 42-44, ул. Грибоедова 2-4, 3, 10, 11, 12-14, 13а, 25, пер. Грибоедова 1-3, 4, ул. Транспортная 1, ул. Минина и Пожарского 4, 5-9, 8-12, 7а, 9а, 13-17.

До 17 часов холодной воды не будет на следующих улицах:

- ул. Озёрная 2-4

- ул. К. Заслонова 1-33, 2-34

ул. Щепкина 1-53, 6-36

ул. Лаптевых 4б-40, 5, 9-25,

пер. Лаптевых 5, 6

ул. Кремлёвская 1-11, 2-22

ул. Курнакова 1-11, 2-6

ул. Российская 1, 2-8

ул. Суворова 125, 129, 129а, 135а, 135б, 137, 137а, 137б, 139 (школа № 28), 139а, 141-145, 145б, 148-158

ул. Можайская 2-60, 41-45, 55-63

ул. Немировича-Данченко 2-24, 19

пер. Немировича-Данченко 2-8, 5-7

ул. Баумана 1-25, 2-42

ул. Заводская 1-49, 2-22, 16 (д/сад № 4)

ул. Тбилисская 1-3

пер. Тбилисский 1-11

ул. Бабушкина 1-27, 2-8

ул. Качалова 1, 4-36

пер. Качалова 1-7, 2-8, 2в, 2б

- на ул. Беланова, 107.

ИСТОЧНИК KP.RU