Алиханов надеется начать строительство Приморского кольца до Янтарного уже в 2020 году

СЕГОДНЯ 11:24 2019-10-30T11:26:03+03:00

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Достройка Приморского кольца является принципиально важным для региона, реализация проекта увеличит темпы социально-экономического развития Калининградской области. Об этом заявил помощник президента Игорь Левитин, который провел совещание по строительству Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны.

«По поручению президента средства планируется выделить в 2020 году. Мы хотели убедиться, что все вопросы по проектно-сметной документации, коммуникациям будут успешно решены, – подчеркнул Игорь Левитин. – Мы должны завершить эту работу. Это зависит не только от финансирования, но и от необходимости соответствия требованиям, в том числе нормативно-правовой базы.

Губернатор Антон Алиханов отметил, что регион выполнил все взятые на себя обязательства.

«Надеемся, что в следующем году увидим начало работ на участке до Янтарного с подъездами к поселку Донское. И в логической цепочке обеспечения транспортной доступности мы в марте 2021 года планируем завершить проектно-сметную документацию продолжения маршрута до Балтийска. А в конце следующего года запланировано окончание проектирования от Светлого до Калининграда. Таким образом, замкнем Приморское кольцо», - сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что региональные власти завершили корректировку проекта строительства VII и IX очереди Приморского кольца – на участке от транспортной развязки на подъезде к Светлогорску до автодороги «Переславское - Круглово». Общая протяженность трассы с подъездами к поселкам Янтарному и Донскому составит 35,4 км.

ИСТОЧНИК KP.RU