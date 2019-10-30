2019-10-30T11:26:03+03:00
Общество

Алиханов надеется начать строительство Приморского кольца до Янтарного уже в 2020 году

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Виктор Буздин
Изменить размер текста:

Достройка Приморского кольца является принципиально важным для региона, реализация проекта увеличит темпы социально-экономического развития Калининградской области. Об этом заявил помощник президента Игорь Левитин, который провел совещание по строительству Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны.

«По поручению президента средства планируется выделить в 2020 году. Мы хотели убедиться, что все вопросы по проектно-сметной документации, коммуникациям будут успешно решены, – подчеркнул Игорь Левитин. – Мы должны завершить эту работу. Это зависит не только от финансирования, но и от необходимости соответствия требованиям, в том числе нормативно-правовой базы.

Губернатор Антон Алиханов отметил, что регион выполнил все взятые на себя обязательства.

«Надеемся, что в следующем году увидим начало работ на участке до Янтарного с подъездами к поселку Донское. И в логической цепочке обеспечения транспортной доступности мы в марте 2021 года планируем завершить проектно-сметную документацию продолжения маршрута до Балтийска. А в конце следующего года запланировано окончание проектирования от Светлого до Калининграда. Таким образом, замкнем Приморское кольцо», - сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что региональные власти завершили корректировку проекта строительства VII и IX очереди Приморского кольца – на участке от транспортной развязки на подъезде к Светлогорску до автодороги «Переславское - Круглово». Общая протяженность трассы с подъездами к поселкам Янтарному и Донскому составит 35,4 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининград вошел в топ-10 привлекательных для переезда городов России
В Калининграде мировых судей будут приводить к присяге
Немцы откроют регулярный автобусный маршрут Калининград - Гданьск
За пять лет в Калининградской области отремонтировали 50 спортзалов в сельских школах
За 9 месяцев 2019 года «Альфа-Банк» организовал выпуски облигаций на 60,5 млрд рублей
В центре Зеленоградска уголовник ограбил женщину
В Калининграде работник автомойки угнал и разбил автомобиль клиента
В Калининграде в СНТ «Дельфин» отключили от света дома 22-х должников
В Калининграде детские поликлиники получили новое оборудование
Для двухмесячной девочки калининградцы собрали 90 000 рублей за считанные дни
Владимир Путин посетит ПСЗ «Янтарь» и проведет заседание Госсовета в Светлогорске
Желающие найти 100 долларов от «Орла и Решки» перекопали Куршскую косу
Евгений Костромин: Согласование архитектуры калининградских многоэтажек – это исключение из правила
Двоих жителей Советска будут судить за уклонение от военной службы
С начала года Янтарный комбинат продал на бирже 285 тонн янтаря на 1,9 млрд рублей
В Калининграде директора строительной компании отправили в колонию за присвоение денег за дом
На улице Горького в Калининграде сбили пешехода на «зебре»
На улице Согласия в Калининграде завершается строительство детсада на 185 мест
В Калининграде во дворе дома «Хаммер» сбил 2-летнюю девочку
В районе Балтийской косы обнаружили подлодку времен Великой Отечественной войны
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду не будет света и воды
В Калининграде планируют открыть итальянский визовый центр
В Калининградской области развернут новую авиадивизию
В Калининграде два дня не будет уличного освещения на семи улицах
Калининградцев приглашают на бесплатную игру школьного КВН