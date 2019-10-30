В районе Балтийской косы обнаружили подлодку времен Великой Отечественной войны
В Балтийском море в районе Балтийской косы обнаружена затонувшая подводная лодка времен Великой отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.
Субмарину, лежащую на глубине 60 метров, обнаружили в ходе учебного поисках мин.
Обследование проводилось при помощи оборудования, установленного на тральщике – подкильной гидроакустической станции «Александрит» и штатного телеуправляемого необитаемого подводного аппарата.
«Идентификацию объекта значительно затрудняет плохая видимость в районе обнаружения и наличия на надстройках подлодки старых рыболовецких сетей», - отметили в пресс-служба Балтфлота, добавив, что уже спланированы мероприятия по дальнейшему детальному осмотру и идентификации подводной находки.
ИСТОЧНИК KP.RU