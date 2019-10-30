В районе Балтийской косы обнаружили подлодку времен Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 11:59 2019-10-30T11:59:48+03:00

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В Балтийском море в районе Балтийской косы обнаружена затонувшая подводная лодка времен Великой отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Субмарину, лежащую на глубине 60 метров, обнаружили в ходе учебного поисках мин.

Обследование проводилось при помощи оборудования, установленного на тральщике – подкильной гидроакустической станции «Александрит» и штатного телеуправляемого необитаемого подводного аппарата.

«Идентификацию объекта значительно затрудняет плохая видимость в районе обнаружения и наличия на надстройках подлодки старых рыболовецких сетей», - отметили в пресс-служба Балтфлота, добавив, что уже спланированы мероприятия по дальнейшему детальному осмотру и идентификации подводной находки.

ИСТОЧНИК KP.RU