В Калининграде во дворе дома «Хаммер» сбил 2-летнюю девочку
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде утром под колеса «Хаммера» попала 2-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло во дворе дома №68 на улице Зеленой. 39-летняя водитель «Хаммера» при движении задним ходом наехала на 2-летнюю девочку, которая шла за руку со своей матерью.
Сбив пешеходов, автомобиль врезался в припаркованный «Мерседес».
В результате наезда ребенок получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU