В Калининграде во дворе дома «Хаммер» сбил 2-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 12:13 2019-10-30T12:13:33+03:00

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В Калининграде утром под колеса «Хаммера» попала 2-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло во дворе дома №68 на улице Зеленой. 39-летняя водитель «Хаммера» при движении задним ходом наехала на 2-летнюю девочку, которая шла за руку со своей матерью.

Сбив пешеходов, автомобиль врезался в припаркованный «Мерседес».

В результате наезда ребенок получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU