На улице Согласия в Калининграде завершается строительство детсада на 185 мест
На улице Согласия в микрорайоне Сельма в Калининграде завершается строительство нового корпуса детсада №59. Об этом сообщил председатель комитета территориального развития и строительства администрации Калининграда Артур Крупин.
Новый корпус рассчитан на 185 мест, из них 60 мест – для детей ясельного возраста.
«Через пару недель мы планируем подать извещение о завершении работ для получения заключения о соответствии построенного объекта проекту и техническим регламентам – основного документа, предшествующего получению разрешения на ввод в эксплуатацию», - сказал Крупин.
Он добавил, что в конце ноября ожидается поставка оборудования, детских кроваток, - столов, стеллажей, другой мебели.
«К этому моменту, думаю, объект будет в полной готовности. Сейчас корпус готов на 88-90%. Одновременно мы проводим техническую инвентаризацию объекта», - отметил председатель комитета территориального развития.
ИСТОЧНИК KP.RU