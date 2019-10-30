На улице Согласия в Калининграде завершается строительство детсада на 185 мест

СЕГОДНЯ 12:24 2019-10-30T12:25:24+03:00

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На улице Согласия в микрорайоне Сельма в Калининграде завершается строительство нового корпуса детсада №59. Об этом сообщил председатель комитета территориального развития и строительства администрации Калининграда Артур Крупин.

Новый корпус рассчитан на 185 мест, из них 60 мест – для детей ясельного возраста.

«Через пару недель мы планируем подать извещение о завершении работ для получения заключения о соответствии построенного объекта проекту и техническим регламентам – основного документа, предшествующего получению разрешения на ввод в эксплуатацию», - сказал Крупин.

Он добавил, что в конце ноября ожидается поставка оборудования, детских кроваток, - столов, стеллажей, другой мебели.

«К этому моменту, думаю, объект будет в полной готовности. Сейчас корпус готов на 88-90%. Одновременно мы проводим техническую инвентаризацию объекта», - отметил председатель комитета территориального развития.

ИСТОЧНИК KP.RU