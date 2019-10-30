На улице Горького в Калининграде сбили пешехода на «зебре»
Во вторник, 29 октября, в Калининградской области в ДТП пострадали два пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
На улице Горького 60-летний водитель «Ниссана» сбил пешехода, который переходил проезжую часть по «зебре». В результате наезда 61-летний пешеход получил телесные повреждения.
Вечером во вторник на улице Совхозной в поселке Невское водитель грузовика ГАЗ при движение задним ходом на парковке сбил 41-летнего пешехода. В ГИБДД отметили, что мужчина был в одежде без светоотражающих элементов. В результате наезда он получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU