На улице Горького в Калининграде сбили пешехода на «зебре»

СЕГОДНЯ 12:50 2019-10-30T12:50:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 29 октября, в Калининградской области в ДТП пострадали два пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На улице Горького 60-летний водитель «Ниссана» сбил пешехода, который переходил проезжую часть по «зебре». В результате наезда 61-летний пешеход получил телесные повреждения.

Вечером во вторник на улице Совхозной в поселке Невское водитель грузовика ГАЗ при движение задним ходом на парковке сбил 41-летнего пешехода. В ГИБДД отметили, что мужчина был в одежде без светоотражающих элементов. В результате наезда он получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU