В Калининграде директора строительной компании отправили в колонию за присвоение денег за дом
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде осудили директора строительной компании, который взял деньги и не построил жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В 2013 году мужчина заключил договор на строительство дома из сип-панелей. Он получил 400 тысяч рублей, однако компания произвела только работы по изготовлению ленточного фундамента за 100 тысяч, а оставшиеся деньги присвоил себе.
На директора завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU