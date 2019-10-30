С начала года Янтарный комбинат продал на бирже 285 тонн янтаря на 1,9 млрд рублей

СЕГОДНЯ 14:32 2019-10-30T14:34:39+03:00

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За девять месяцев 2019 года Калининградский янтарный комбинат продал на бирже «Санкт-Петербург» 285,5 тонн янтаря на 1,9 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

За год продажи калининградского янтаря увеличились почти в три раза. Так, в 2018 году предприятие реализовало 94 тонны янтаря на 727 млн рублей.

На внутреннем рынке за 9 месяцев 2019 года продано 93,2 тонны янтаря на сумму 519,5 млн рублей, на внешние рынки реализовано 192,3 тонны янтаря на сумму 1,4 млрд рублей.

«Значительный рост продаж на бирже в 2019 году объясняется увеличением объемов янтарного сырья, выставляемого на электронные торги, и ростом спроса на бирже на продукцию предприятия. Ежедневно Калининградский янтарный комбинат выставляет на биржу «Санкт-Петербург» 15–20 тонн янтаря всех фракций», - сообщили в отделе продаж комбината.

ИСТОЧНИК KP.RU