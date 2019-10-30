2019-10-30T14:36:03+03:00
Общество

Двоих жителей Советска будут судить за уклонение от военной службы

Виктор Сергеев
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В Советском городском суде рассматривают два уголовных дела на уклонистов. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, двое местных жителей по достижению совершеннолетия получили повестки в военкомат на мероприятия, связанные с призывом. Однако юноши в назначенный день в военкомат не явились, более того, в течение трех месяцев неоднократно уклонялись от призыва.

На них завели уголовные дела по ч. 1 ст. 328 УК РФ – уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы. Санкция статьи предусматривает штраф до 20щ тысяч рублей, принудительные работ, либо лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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