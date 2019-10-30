Евгений Костромин: Согласование архитектуры калининградских многоэтажек – это исключение из правила

СЕГОДНЯ 15:07 2019-10-30T15:10:00+03:00

По словам главного архитектора области, схема застройки города есть, но она не действует

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Во вторник 29 октября главный архитектор Калининградской области Евгений Костромин после Архитектурно-градостроительного совета, собравшегося в региональном правительстве, сообщил, что застройщики практически никогда не показывают проектов многоэтажек экспертам.

- Представленный сегодня проект многоэтажного дома - это единичный случай, - заметил Костромин.

По словам Костромина, в ближайшее время должны пройти публичные обсуждения, в ходе которых в Зеленоградске и Пионерском будут определены зоны исторических городов и прибрежные зоны, архитектурный облик которых будет обсуждаться на Архитектурно-градостроительном совете.

– В Калининграде тоже эта схема существует, по крайней мере, в правилах землепользования и застройки она есть, но пока она не работает, - продолжил Костромин. – Сейчас совместно с усилиями нашего отделения союза архитекторов мы тоже пытаемся сделать «вкл» этой схемы, чтобы она заработала. Эта схема отражает то, что архитектурный облик центральной части города и выездных магистралей должен четко регулироваться.

Главный архитектор добавил, что объемы застройки Калининграда не так велики, поэтому в указанную схему можно включить весь Калининград.

ИСТОЧНИК KP.RU