Евгений Костромин: Согласование архитектуры калининградских многоэтажек – это исключение из правила
Во вторник 29 октября главный архитектор Калининградской области Евгений Костромин после Архитектурно-градостроительного совета, собравшегося в региональном правительстве, сообщил, что застройщики практически никогда не показывают проектов многоэтажек экспертам.
- Представленный сегодня проект многоэтажного дома - это единичный случай, - заметил Костромин.
По словам Костромина, в ближайшее время должны пройти публичные обсуждения, в ходе которых в Зеленоградске и Пионерском будут определены зоны исторических городов и прибрежные зоны, архитектурный облик которых будет обсуждаться на Архитектурно-градостроительном совете.
– В Калининграде тоже эта схема существует, по крайней мере, в правилах землепользования и застройки она есть, но пока она не работает, - продолжил Костромин. – Сейчас совместно с усилиями нашего отделения союза архитекторов мы тоже пытаемся сделать «вкл» этой схемы, чтобы она заработала. Эта схема отражает то, что архитектурный облик центральной части города и выездных магистралей должен четко регулироваться.
Главный архитектор добавил, что объемы застройки Калининграда не так велики, поэтому в указанную схему можно включить весь Калининград.
ИСТОЧНИК KP.RU