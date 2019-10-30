Владимир Путин посетит ПСЗ «Янтарь» и проведет заседание Госсовета в Светлогорске

СЕГОДНЯ 15:39 2019-10-30T15:40:38+03:00

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Президент России Владимир Путин прибудет в Калининград в среду вечером, сообщает пресс-служба Кремля.

«В Калининграде Верховный Главнокомандующий осмотрит Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» и корвет «Гремящий», спущенный на воду в 2017 году и завершающий в настоящее время заводские ходовые испытания", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Также сообщается, что в Светлогорске Владимир Путин проведет расширенное заседание президиума Государственного совета на тему «О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения». Там же состоится встреча президента с представителями общественности.

ИСТОЧНИК KP.RU