В Калининграде детские поликлиники получили новое оборудование

СЕГОДНЯ 15:47 2019-10-30T15:47:57+03:00

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Широкий спектр аппаратуры для оснащения кабинетов детского офтальмолога в рамках нацпроекта уже получили Гусевская, Советская и Черняховская больницы, а также объединенная городская детская поликлиника №6 Калининграда. Об этом сообщают в региональном министерстве здравоохранения.

- Новое современное офтальмологическое оборудование позволяет определить степень дальнозоркости и близорукости у детей и более детально увидеть характеристики роговицы глаза. Обследование занимает доли секунды, и на аппарате сразу же появляются выявленные значения, - так объясняют специалисты ценность приобретений.

- Работа с детьми иногда затруднительна, они могут быть неусидчивыми, - говорит врач-офтальмолог детского амбулаторно-поликлинического учреждения на улице Горького в Калининграде Наталья Чижова. - Раньше такие показатели измерялись специальной линейкой с окошечками, а здесь ребенок смотрит, его привлекает изображение шарика, и этого времени достаточно, чтобы аппарат провел необходимые измерения. Уже с трех лет детей можно осматривать.

По данным правительства, на все мероприятия по «детскому» направлению на 2019 год по нацпроекту «Здоровье» предусмотрено более 360 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU