В Калининграде в СНТ «Дельфин» отключили от света дома 22-х должников

СЕГОДНЯ 15:48 2019-10-30T15:50:07+03:00

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Проживающие в СНТ «Дельфин» должники отключены от электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба «Янтарьэнергосбыта».

Режим ограничения электроэнергии введен в отношении 22-х неплательщиков. По данным энергосетевой компании, у СНТ «Дельфин» одна из самых больших задолженностей за электричество – почти 2 млн рублей.

Общая просроченная задолженность садовых некоммерческих товариществ в регионе составляет 34 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU