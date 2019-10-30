В Калининграде в СНТ «Дельфин» отключили от света дома 22-х должников
.Фото: Александр Подгорчук
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Проживающие в СНТ «Дельфин» должники отключены от электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба «Янтарьэнергосбыта».
Режим ограничения электроэнергии введен в отношении 22-х неплательщиков. По данным энергосетевой компании, у СНТ «Дельфин» одна из самых больших задолженностей за электричество – почти 2 млн рублей.
Общая просроченная задолженность садовых некоммерческих товариществ в регионе составляет 34 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU