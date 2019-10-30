СЕГОДНЯ 16:00 2019-10-30T16:00:36+03:00

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В Калининграде работник автомойки угнал и разбил автомобиль клиента. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

27-летний мужчина помыл «Хендай», убрался в салоне, а затем решил покататься на нем. Ключи от автомобиля были в замке зажигания, так что автомойщик не смог устоять от соблазна устроить тест-драйв.

Выехав на Окружную, злоумышленник разогнал автомобиль до 100 км/ч, однако на участке где проводились ремонтные работ не справился с управлением, врезался в барьерное ограждение и опрокинулся в кювет.

Угонщика задержали патрульные полицейские, на него завели уголовное дело по статье Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», а это до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU