В центре Зеленоградска уголовник ограбил женщину

СЕГОДНЯ 16:05 2019-10-30T16:09:11+03:00

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В Зеленоградске полицейские по горячим следам задержали грабителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Гагарина. На 34-летнюю женщину напал неизвестный, ударил кулаком в живот и отобрал мобильный телефон.

На розыск грабителя были направлены все наружные наряды полиции. Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого – ранее судимого 29-летнего местного жителя. У него обнаружили и изъяли похищенный телефон.

Задержанного поместили в ИВС, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU