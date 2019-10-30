В центре Зеленоградска уголовник ограбил женщину
В Зеленоградске полицейские по горячим следам задержали грабителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел на улице Гагарина. На 34-летнюю женщину напал неизвестный, ударил кулаком в живот и отобрал мобильный телефон.
На розыск грабителя были направлены все наружные наряды полиции. Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого – ранее судимого 29-летнего местного жителя. У него обнаружили и изъяли похищенный телефон.
Задержанного поместили в ИВС, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
ИСТОЧНИК KP.RU