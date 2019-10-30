За пять лет в Калининградской области отремонтировали 50 спортзалов в сельских школах

СЕГОДНЯ 16:49 2019-10-30T16:49:55+03:00

С 2020 года начнется ремонт спортзалов в малых городах

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За пять лет в Калининградской области в рамках нацпроекта «Образование» отремонтировали спортзалы в 50-ти сельских школах. Об этом сообщила министр образования региона Светлана Трусенева.

По ее словам, со следующего года программа будет расширена, и будет включать в себя ремонт спортивных залов не только в сельской местности, но и в малых городах.

«Сейчас принимаются заявки от муниципалитетов на получение субсидий», - сказала глава министерства.

В этом году в области отремонтировали четыре спортзала в сельских школах: в пос. Донское Светлогорского городского округа, пос. Весново Краснознаменского городского округа, пос. Тимирязево Славского городского округа, пос. Доваторовка Черняховского городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU