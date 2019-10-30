Немцы откроют регулярный автобусный маршрут Калининград - Гданьск
Немецкая компания FlixBus в ноябре начнет осуществлять регулярные автобусные рейсы по маршруту Калининград - Гданьск.
Как сообщает польское издание Dziennik Baltycki, автобусы из Калининграда в Гданьск с остановками в Бранево, Эльблонге и аэропорту имени Леха Валенсы будут ходить четыре раза в день семь раз в неделю. Время в пути не превысит четырех часов. Стоимость билета в один конец составит 929 рублей.
По словам представителей FlixBus, запуск нового маршрута стал возможен благодаря сотрудничеству немецкого перевозчика с компаниями PSK Gdansk и "Зеленоградск Транс". Первый рейс состоится 1 ноября.
Ранее СМИ сообщали о том, что компания "Кёниг Авто" приостановила часть рейсов по маршруту Калининград - Гданьск.
ИСТОЧНИК KP.RU