2019-10-30T16:51:08+03:00
Общество

Немцы откроют регулярный автобусный маршрут Калининград - Гданьск

Стоимость билета составит 929 рублей
Кирилл Алексеев
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Немецкая компания FlixBus в ноябре начнет осуществлять регулярные автобусные рейсы по маршруту Калининград - Гданьск.

Как сообщает польское издание Dziennik Baltycki, автобусы из Калининграда в Гданьск с остановками в Бранево, Эльблонге и аэропорту имени Леха Валенсы будут ходить четыре раза в день семь раз в неделю. Время в пути не превысит четырех часов. Стоимость билета в один конец составит 929 рублей.

По словам представителей FlixBus, запуск нового маршрута стал возможен благодаря сотрудничеству немецкого перевозчика с компаниями PSK Gdansk и "Зеленоградск Транс". Первый рейс состоится 1 ноября.

Ранее СМИ сообщали о том, что компания "Кёниг Авто" приостановила часть рейсов по маршруту Калининград - Гданьск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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