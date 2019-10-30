В Калининграде мировых судей будут приводить к присяге
Комитет Облдумы по безопасности и правопорядку поддержал инициативу приводить к присяге мировых судей. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Поправки в закон «О порядке назначения и деятельности мировых судей в Калининградской области» подготовила областная прокуратура. По замыслу ведомства, впервые назначенный на должность мировой судья будет приносить присягу в торжественной обстановке на заседании Облдумы. Это, к тому же, должно повысить статус мировых судей, уверены в прокуратуре.
«Присяга, приносимая публично, является юридическим актом. Его юридическая значимость заключается в фиксации момента вступления судьи в должность, момента фактического приобретения им права осуществлять от имени государства полномочия правосудия», - отметил старший помощник прокурора области Алексей Евмененко.
Он добавил, что судья, не принесший присягу, не будет допущен к осуществлению правосудия.
ИСТОЧНИК KP.RU