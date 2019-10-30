2019-10-30T17:54:28+03:00
Общество

Калининград вошел в топ-10 привлекательных для переезда городов России

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Калининград вошел в десятку городов России, привлекательных для переезда на постоянное место жительства. Об этом сообщает ВЦИОМ; в опросе приняло участие 1600 жителей РФ в возрасте от 18 лет.

Наиболее популярным городом, в который хотят переехать россияне, является Санкт-Петербург (15%). На втором месте Москва (8%), на третьем — Краснодар (6%).

Два процента опрошенных выбрали бы для нового места жительства Калининград. Столько же голосов набрали Барнаул, Тюмень и Ставрополь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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