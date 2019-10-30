В Балтийске мать 7-летнего ребенка отправили в колонию за хранение наркотиков

30 Окт. 17:55 2019-10-30T17:55:45+03:00

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В марте этого года жительницу Балтийска осудили на 3 года и 2 месяца за приобретение и хранение наркотиков. Однако суд проявил гуманность и отсрочил отбытие наказание, пока ее 7-летний ребенок достигнет 14-летнего возраста.

Однако женщина не сделала выводов и спустя три месяца вновь попалась с наркотиками – на улице Гоголя она достала из «закладки» карфентанил в крупном размере и хранила его в кармане своей юбки.

В результате суд приговорил рецидивистку к 3,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU