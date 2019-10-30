Из трубы РТС "Северная" в Калининграде повалил густой черный дым

СЕГОДНЯ 18:10 2019-10-30T19:16:50+03:00

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Встревоженные читатели сообщили "КП", что из трубы РТС "Северная", расположенной на улице Нарвской в Калининграде, повалил густой черный дым.

- Что-то странное и страшное происходит, - сказал читатель. - Мало того, что клубы черного дыма, так еще и сама труба вся посерела. Не взорвалось ли там что-то? Может, котел накрылся?

Облако летит в сторону Шпандина.Фото: предоставлено очевидцем

Нам удалось оперативно связаться с сотрудниками тепловой станции, они успокоили:

- Ничего страшного, мы временно перешли с газа на мазут, прогоняем котлы. Поэтому и дым такой. Это происходит на станции каждый год.

Труба выбрасывала дым около пятнадцати минут, потом все пришло в норму. Однако темное облако некоторое время еще висело над станцией, потом потянулось на юго-запад, в сторону Шпандина.

Позднее на предприятии "Калининградтеплосеть" дали развернутый комментарий:

- В среду на 10 минут источник РТС "Северная" переключали на резервное топливо (мазут), чтобы убедиться, что такой переход произойдет оперативно в случае, если что-то вдруг произойдет с поставками газа. Это штатная проверка. Сейчас станция снова переключена на газ. Цвет дыма был связан с подбором оптимального режима горения топлива. Цвет трубы вообще не связан с этой ситуацией: сейчас ее шпаклюют и перекрашивают. Она покрыта слоем бетона.

ИСТОЧНИК KP.RU