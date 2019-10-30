Свыше 420 тысяч калининградцев получили прививку от гриппа

30 Окт. 18:15 2019-10-30T18:15:50+03:00

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В Калининградской области 427 583 человек получили прививку от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, вакцинацию прошли 315 811 взрослых и 110 682 ребенка. При этом, прививочная кампания против гриппа продолжается. Прививки можно сделать в поликлиниках по месту жительства, в частных медицинских организациях и на рабочих местах. Также в регионе продолжается вакцинация за счет средств работодателей.

С 9 сентября по 25 октября более 7 тысяч человек получили прививку против гриппа в передвижных прививочных пунктах, располагающихся в различных административно-торговых центрах города Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU