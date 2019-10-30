В калининградские колонии пытались перекинуть 18 «мобильников»

30 Окт. 18:46 2019-10-30T18:46:21+03:00

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Сотрудники оперативного отдела колонии №9 на улице Красной в Калининграде задержали на прилегающей территории 25-летнего мужчину. Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН, в ходе досмотра у него нашли 6 мобильных телефонов и USB-кабель, обмотанные скотчем.

На следующей день сотрудники УФСИН предотвратили доставку телефонов в колонию №13 в поселке Славяновка. Там на прилегающей территории задержали 35-летнего мужчину. У него нашли 12 телефонов, зарядные устройства и гарнитуры.

На задержанных завели административные дела за попытку доставить в колонии средства мобильной связи.

ИСТОЧНИК KP.RU