В калининградские колонии пытались перекинуть 18 «мобильников»
Сотрудники оперативного отдела колонии №9 на улице Красной в Калининграде задержали на прилегающей территории 25-летнего мужчину. Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН, в ходе досмотра у него нашли 6 мобильных телефонов и USB-кабель, обмотанные скотчем.
На следующей день сотрудники УФСИН предотвратили доставку телефонов в колонию №13 в поселке Славяновка. Там на прилегающей территории задержали 35-летнего мужчину. У него нашли 12 телефонов, зарядные устройства и гарнитуры.
На задержанных завели административные дела за попытку доставить в колонии средства мобильной связи.
ИСТОЧНИК KP.RU