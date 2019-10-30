В мэрии Калининграда показали, как может выглядеть пятиэтажная школа в Чкаловске

30 Окт. 19:26 2019-10-30T19:26:35+03:00

Правда, проект может быть одобрен только после принятия поправок в строительные правила по социальным объектам

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В среду 30 октября пресс-служба мэрии Калининграда опубликовала несколько эскизов школы, которая может появиться в Чкаловске. Правда, в администрации тут же оговорились, что реализация этого проекта может случиться только после принятия Минстроем поправок в строительные правила по социальным объектам.

- Как известно, одна из главных проблем при строительстве школ в Калининграде – найти в городе свободный участок нужного размера, - пояснили в мэрии. - Сейчас нормы не позволяют строить школы выше трех этажей. Но со следующего года, возможно, они смогут стать пятиэтажными. Поэтому мы уже начали проектировать новый корпус 11-ой школы в Чкаловске общей площадью 12,4 тысяч квадратных метров (5 надземных и 2 подземных этажа), внутри разместится, в том числе, и столовая на 270 мест.

В будущем, по словам представителей мэрии, пятиэтажный корпус может появиться и у 46-ой школы в Московском районе города.

ИСТОЧНИК KP.RU