В Балтийске пожарные предотвратили взрыв газа

СЕГОДНЯ 10:14 2019-10-31T10:14:28+03:00

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В Балтийске в минувшую среду 30 октября пожарные по тревоге выезжали на улицу Советскую. В 11:19 поступило сообщение о возгорании в небольшом доме.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, одноэтажный деревянный дачный домик, обитый железом, выгорел полностью.

В МЧС уточнили, что пожарные эвакуировали из здания газовый баллон.

Тем самым был предотвращен взрыв и дальнейшее распространение огня.

Обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU