В Балтийске пожарные предотвратили взрыв газа
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Балтийске в минувшую среду 30 октября пожарные по тревоге выезжали на улицу Советскую. В 11:19 поступило сообщение о возгорании в небольшом доме.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, одноэтажный деревянный дачный домик, обитый железом, выгорел полностью.
В МЧС уточнили, что пожарные эвакуировали из здания газовый баллон.
Тем самым был предотвращен взрыв и дальнейшее распространение огня.
Обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU